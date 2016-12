Verstärkte Alkokontrollen angekündigt

Auch in den kommenden Tagen führt die Polizei weitere Alkoholkontrollen durch. Bei der Landesverkehrsabteilung geht man davon aus, dass im Dezember an die 300 Alkolenker ihren Führerschein abgeben müssen.

Schon bei einer einzigen landesweiten Schwerpunktkontrolle konnten die Polizisten an einem Wochenende 100 betrunkene Autofahrer überführen – mehr dazu in 46 Führerscheinabnahmen bei Kontrolle (ooe.ORF.at; 3.12.16).

100 bis 120 Minder-Alkoholisierte erwartet

Klaus Scherleitner, der Chef der Landesverkehrsabteilung Oberösterreich, sagte gegenüber dem ORF Oberösterreich: „Wenn man die Zahlen der letzten Jahre heranzieht, dann dürften auch heuer wieder rund 300 Führerscheine in ganz Oberösterreich wegen Alkohols am Steuer abgenommen werden, weiters zirka 100 bis 120 Minder-Alkoholisierte erwischt werden, die mit 0,5 bis 0,8 Promille unterwegs sind.“

„Deutliche Besserung bei Jüngeren“

Vergleicht man die Zahlen mit den Vorjahren, so sei ein gleichbleibender Trend festzustellen, so Scherleitner. Bei den jüngeren Lenkern, wie Probeführerscheinbesitzern, sehe man aber eine deutliche Besserung. Jene Verkehrsteilnehmer, die mit Werten von mehr als 1,5 Promille Alkohol im Blut und mehr überführt würden, seien überwiegend Männer zwischen 40 und 45 Jahren und älter, so Scherleitner.