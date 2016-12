Mit Traktor in See versunken - tot

Nur mehr tot konnte ein Traktorfahrer, der Dienstagvormittag im Eis des Gleinkersees im Pyhrngebiet eingebrochen war, geborgen werden. Er dürfte mit dem Kopf nur wenige Zentimeter unter Wasser geraten sein, konnte aber nicht mehr gerettet werden.

Der Mann, seine Identität stand Dienstagnachmittag laut Landespolizeidirektion noch nicht hundertprozentig fest, war am Vormittag mit zwei Kollegen mit Holzarbeiten im Bereich des Gleinkersees beschäftigt. Dabei rutschte der Traktor über eine abschüssige Wiese auf den zugefrorenen See und brach im Uferbereich im Eis ein, so die Landespolizeidirektion OÖ.

fotokerschi.at/Kerschbaummayr

Nur oberster Teil des Führerhauses über Wasser

Die Zugmaschine versank so weit im Wasser, dass nur mehr der oberste Teil des Führerhauses herausragte - zu wenig für den Fahrer, der sich nicht befreien konnte.

fotokerschi.at/Kerschbaummayr

Kollegen wollten Mann befreien

Verzweifelt versuchten seine beiden Kameraden, ihn aus dem versunkenen Traktor zu befreien. Aber weder sie noch die herbeigerufene Feuerwehr konnten helfen. Der Mann dürfte im eisigen Wasser ertrunken sein.