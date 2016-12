UNO Shopping wird Fachmarktzentrum

Die Bank Austria hat das seit Jahren leer stehende Einkaufszentrum UNO Shopping in Leonding (Bezirk Linz-Land) an Investoren verkauft. In das 110.000 Quadratmeter große Areal soll ein Fachmarktzentrum mit Gastronomie kommen, hieß es.

Neuer Besitzer des UNO Shopping ist die FMZ Uno GmbH, die zu je einem Drittel Joachim Pawelka (Roomuss Holding GmbH) sowie Josef Hofer und Hubert Wagner (W & H Realitäten Entwicklungs und Verwaltungs GmbH) halten, wurde der APA ein Bericht in den „Oberösterreichischen Nachrichten“ (Dienstagausgabe) bestätigt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

„Keine Konkurrenz zu PlusCity“

Man sei bereits mit namhaften künftigen Mietern im Gespräch, wer konkret einzieht, soll im Februar bekannt gegeben werden. Ein Teil des Gebäudekomplexes soll abgerissen werden, für das Fachmarktzentrum seien 40.000 Quadratmeter vorgesehen, der Rest sei für Gastronomie und einen Lebensmittelmarkt. Konkurrenz zur benachbarten PlusCity soll es keine geben. Bis Ende Jänner sind noch 1.000 Parkplätze auf dem Areal für Mitarbeiter des nahe gelegenen Einkaufstempels angemietet.

Die neuen Eigentümer planen, den Eingangsbereich zu verändern und den Vorplatz des Uno Shopping zu beleben. Bereits im Oktober oder November 2017 soll das Fachmarktzentrum eröffnet werden, erklärte Pawelka. Hinter dem verkleinerten Komplex sollen weiters rund 350 Wohnungen entstehen. Dafür seien im Jänner Gespräche mit Leondings Bürgermeister Walter Brunner (SPÖ) und Wohnungsgenossenschaften geplant. Das Areal müsste teilweise umgewidmet werden.

Link: