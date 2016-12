Bub beim Einkaufen entwischt - daheim gefunden

Eine Suchaktion nach einem Buben hat in Linz eine Mutter und die Polizei in Atem gehalten. Der Sechsjährige war in einem Einkaufszentrum entwischt. Während alles nach dem Buben suchte, marschierte dieser zwei Kilometer nach Hause.

Mutter und Sohn waren Freitagmittag in dem Einkaufszentrum, als die Frau ihren Sechsjährigen plötzlich nicht mehr finden konnte. Sie rief schließlich die Polizei, doch auch die Beamten suchten vorerst vergeblich in den Geschäften.

Auf Überwachungsvideo entdeckt

Das einzige Lebenszeichen war vorerst eine Aufnahme auf dem Überwachungsvideo, die zeigte, dass der Knirps alleine mit der Rolltreppe in das Erdgeschoss gefahren war und das Einkaufszentrum verlassen hatte. Daraufhin wurden auch mehrere Streifen angefordert, welche die Umgebung der Einkaufscenters absuchten.

Nach etwa einer dreiviertel Stunde Suche kam die erleichternde Nachricht des Vaters per Telefon: der Sechsjährige war einfach alleine gut zwei Kilometer nach Hause marschiert und dort unversehrt angekommen.