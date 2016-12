Kalb aus Schwimmbecken gerettet

In Altenberg bei Linz sind rund 30 Feuerwehrleute für ein Kalb zu Rettern geworden. Das Tier war am Samstag aus einem Stall ausgebrochen und in ein Schwimmbecken gestürzt. Das Kalb konnte sich nicht aus eigener Kraft befreien.

Eine Nacht lang musste das Kalb im kalten Wasser ausharren. Sonntagmittag konnte es schließlich aus dem Becken befreit werden. Die Rettung verdankt das Tier aber einer aufmerksamen Nachbarin.

FF Altenberg

Die Frau hatte bereits in der Nacht immer wieder ein Plätschern von dem Nachbarsgrundstück gehört. Als sie es am Sonntag wieder hören konnte, ging sie nachschauen und entdeckte das zittrige Kalb im Schwimmbecken.

300 Kilo schweres Kalb

Weil das Tier sich jedoch nicht aus eigenen Kräften aus dem zwei Meter tiefem Becken befreien konnte, alarmierte die Nachbarin die Feuerwehr. Rund 30 Einsatzkräfte waren nötig um das 300 Kilo schwere Kalb zu befreien.

FF Altenberg

„Das Kalb war völlig unterkühlt und unruhig, als wir eintrafen. Aber als das Kalb verstand, dass wir es retten wollen, hat es sich doch fallen gelassen. Es war mit den Kräften völlig am Ende“, erzählt Hannes Stummer, der Einsatzleiter der Feuerwehr Altenberg. Die Feuerwehrleute bauten mit Pfosten eine Rampe und stemmten das Tier aus dem Wasser. Es sei mittlerweile wieder gut aufgehoben im warmen Stall, so die Einsatzkräfte.

