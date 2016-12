Hinterstoder: Absturz mit Paragleiter

In Hinterstoder (Bezirk Kirchdorf) läuft nach einem Paragleiterabsturz eine groß angelegte Rettungsaktion. Ein Pilot und sein Fluggast sind am Samstagnachmittag im steilen Gelände abgestürzt. Beide haben den Sturz überlebt.

Bereits kurz nach Start dürfte es zu Komplikationen gekommen sein. Am Samstagnachmittag stiegen der Pilot und der Fluggast von der Hutterer Höss in Hinterstoder aus in die Höhe. Doch wenig später prallten die beiden Männer gegen eine Felsmauer und stürzten zu Boden, sagt Gottfried Ramsebner von der Bergrettung Hinterstoder.

fotolia.com/John Merlin

Pilot von Notarzt versorgt

Nach derzeitigem Informationsstand dürfte der Paragleiterpilot verletzt worden sein. Nach ersten Angaben scheint der Fluggast den Absturz ohne gröbere Verletzungen überstanden zu haben. Mit einem 50 Meter langem Tau gelangten die Einsatzkräfte zu den Verletzten. „Das Gelände dort ist sehr steil, aber eine Taubergung ist möglich“, so Ramsebner. Flugretter und ein Notarzt versorgten den verletzten Pilot.