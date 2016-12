66-jähriger Verurteilter erneut eingebrochen

Obwohl er seine Beute in einem Wald versteckt hatte, konnte der Einbrecher rasch aufgespürt werden. Der 66-Jährige war bereits früher einmal wegen einem Einbruch verurteilt worden, nun ist er wieder in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Mit wenig Erfolg.

Für die Polizei ist der Pensionist aus Strobl am Wolfgangsee kein Unbekannter. Der 66-Jährige ist früher bereits einmal wegen Einbruchs verurteilt worden und ist nun für eine weitere Tat sozusagen aus der „Einbrecher-Pension“ zurückgekehrt.

Beute von Polizeihund aufgespürt

Der Mann hatte in der Gemeinde Ebensee ein Einfamilienhaus ausspioniert, um am Tag darauf in einem günstigen Moment einzubrechen. Er durchsuchte das Haus, stahl mehrere Münzen und Sammlerobjekte, löste dabei aber die Alarmanlage aus.

Der Einbrecher flüchtete, wurde aber bereits kurz darauf in Ebensee von der Polizei geschnappt. Die Beute, die er auf der Flucht in einem Wald versteckt hatte, wurde von einem Polizeihund aufgestöbert. Der 66-Jährige hat die Tat bereits gestanden und wurde in die Justizanstalt Wels gebracht.