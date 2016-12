Alkoholisierte Fahrgäste attackierten Busfahrer

Von zwei alkoholisierten Fahrgästen ist in Steyr ein Busfahrer attackiert und verletzt worden. Der Lenker hatte sich geweigert, die beiden nach einem Schülertransport noch in den Stadtteil Wehrgraben zu fahren.

Der 59-jährige Busfahrer hatte am Donnerstagnachmittag einen Schülertransport zum Stadtgut in Steyr gemacht. Dort angekommen, ließ er die Schüler aussteigen und bemerkte, dass noch zwei Männer im Bus saßen. Er forderte die beiden auf, auch auszusteigen.

Schlugen Busfahrer ins Gesicht

Dass die Fahrt zu Ende war, wollten die beiden alkoholisierten Männer offenbar nicht akzeptieren. Die 29- und 24-Jährigen rasteten aus, forderten den Buslenker auf, in den Steyrer Stadtteil Wehrgraben zu fahren und schlugen ihm anschließend ins Gesicht. Der Jüngere demolierte in Folge noch den Scheibenwischer am Bus.

Positiver Alkoholtest

Für die Polizei war der 29-Jährige kein Unbekannter, er war bereits amtsbekannt. Ein Alkotest bei den beiden verlief positiv, sie werden wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung angezeigt.