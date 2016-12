Emotionen bei Debatte zum Sozialbudget

Das Sozialbudget und damit die Kürzung der Mindestsicherung war eines der Themen im Budgetlandtag. Emotionale Diskussionsbeiträge und harte Worte waren vorprogrammiert. Am Schluss stimmten alle vier Parteien zu.

In kaum einem Budgetbereich werden die ideologischen Gräben so offensichtlich, wie im Sozialen. Schon zu Beginn der Redestunde am Mittwochnchmittag drehte sich alles um die Flüchtlingsfrage und um die Kürzung der Mindestsicherung, die Schwarz-Blau beschlossen hat. Am Mittwoch entwickelte sich die Debatte schnell zu einer Auseinandersetzung von Rot und Grün auf der einen und den Blauen auf der anderen Seite.

Schwierige Positionierung für ÖVP

Die ÖVP tut sich bei der Positionierung in dieser Frage nach wie vor offensichtlich nicht ganz leicht - Applaus gab es von den meisten schwarzen Mandataren nur für den eigenen Sozialsprecher, beim Arbeitspartner FPÖ bleiben die Hände fast überall unter dem Tisch. Aber der Reihe nach. Es ging rasch um die Frage, wieviel Geld soll man wie an wen zahlen und was darf der oder die dann mit dem Geld machen. Stefan Kaineder (Grüne) eröffnete den Reigen der Anschuldigungen. Schwarz Blau habe die Mindestsicherung gekürzt – für eine angekündigte Ersparnis von 11,7 Millionen Euro. Tatsächlich aber betrug die Ersparnis im heurigen Jahr 18.000 Euro, das sind 1,5 Promille rechnete Kaineder vor.

SPÖ: „Mit dem Rasenmäher“

Peter Binder (SPÖ) legte nach und warf ÖVP und FPÖ vor „stur mit dem Rasenmäher über eine Gruppe besonders schwacher Menschen drübergefahren“ zu sein und weder selbst gesteckte Ziele noch prinzipielle Ziele der Mindestsicherung – Menschen so rasch wie möglich zu stärken - erreicht zu haben.

Herwig Mahr (FPÖ) verteidigte Entscheidungen, denen 66 Prozent der Abgeordneten zugestimmt hätten.

Wolfgang Hattmansdorfer (ÖVP) sagte in Richtung Kaineder, dass wenn er mit der ‚Gruppe besonders schwacher Menschen‘ Kinder, die im Ausland leben gemeint habe – dann stehe er dazu, dass für solche die Familienbeihilfe gekürzt werde: „Es kann nicht sein, dass 250 Millionen Euro jährlich ausbezahlt werden an Kinder, die im Ausland leben, und auf ausländischen landen“.

ÖVP, FPÖ für Unterschied bei Sozialleistungen

ÖVP und FPÖ verteidigten auch die Kürzung der Mindestsicherung. Ihr Hauptargument: Es müsse einen Unterschied zwischen Sozialleistungen und dem normalen Einkommen geben. Die Kürzung sei außerdem gestaffelt und es müsse eine Anpassung der Kinderbeihilfe auf das Niveau des Herkunftlandes geben, wenn diese Kinder nicht in Österreich leben. Das alles, um das Sozialsystem auch in Zukunft finanzierbar zu halten. Und schließlich verabschiede man heuer das höchste Sozialbudget aller Zeiten, so Schwarz-Blau.

SPÖ und Grüne kritisierten, dass außerdem die Kürzung EU-rechts- und verfassungswidrig sei und dass sich Schwarz-Blau in ihren Bemühungen für etwa die Behindertenbetreuung nicht mehr an den höchsten Standards in Österreich orientieren sondern nur noch am Mittelmaß. Fakt für Rote und Grüne ist, dass das Sozialbudget auch heuer wieder um fünf Prozent steige. Beschlossen wurde es übrigens trotz des heftigen verbalen Schlagabtauschs mit den Stimmen aller vier Parteien im Landtag.

Gernot Ecker / ooe.ORF.at

