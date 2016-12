Kurzarbeit ab Jänner bei HTI Metals

Der an der Wiener Börse notierte Autozulieferer HTI High Tech Industries hat am Mittwoch angekündigt, ab Jänner im Werk der Tochtergesellschaft Gruber & Kaja High Tech Metals GmbH in St. Marien bei Neuhofen (Bezirk Linz-Land) Kurzarbeit einführen zu müssen.

Vorstand Peter Glatzmeier gab auf APA-Anfrage bekannt, dass rund 200 von 250 Mitarbeitern am Standort von Gruber & Kaja in St. Marien betroffen seien. Als Grund für die Kurzarbeit gab er eine „rückläufige Beauftragung für das erste Halbjahr aus verschiedenen Ursachen“ an.

„Verträgliche Modelle“ gesucht

Deshalb seien für die Mitarbeiter „verträgliche Modelle“ gesucht worden. Möglich sei eine Reduktion der Arbeitszeit bis zu 50 Prozent. Beabsichtigt sei, sie basierend auf den gesetzlichen Rahmenbedingungen bis 30. Juni 2017 „auslastungsbedingt variierend“ zu gestalten. Das sei auch sozialpartnerschaftlich und mit dem AMS abgesprochen, stellte Glatzmeier fest. Er gehe davon aus, dass sich die Auftragslage beruhigen und stabilisieren werde.