Lkw-Unfall sorgt erneut für Stau

Zwei Lkws sind am Mittwoch bei Traun auf der A1 Richtung Wien kurz nach 8.00 Uhr aufeinander aufgefahren und haben einen Stau verursacht. Bereits in den vergangenen zwei Tagen hatten Lkw-Unfälle Staus im Frühverkehr verursacht.

Der rechte Fahrstreifen wurde gesperrt. Die Verstopfung reichte bis zur Welser Autobahn (A25) zurück, so der ÖAMTC. Es war noch am Vormittag mit Wartezeiten bis zu 50 Minuten zu rechnen.

zurück von weiter

Zwei Lkw-Unfälle in den vergangenen Tagen

Am Dienstag war es wegen eines brennenden Lkw an der Gabelung Westautobahn - Mühlkreisautobahn zu einem elf Kilometer langen Stau auf der A1 in Richtung Salzburg gekommen. Und auch am Montag hatte es nach einem Lkw-Unfall auf der A1 bei Linz umfangreiche Staus gegeben.

Links: