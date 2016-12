Lkw nach Unfall völlig ausgebrannt

Beim Knoten Linz hat es am Dienstag erneut massive Behinderungen gegeben. Direkt in der Abfahrt auf die A7 Richtung Linz war ein Lkw in Flammen aufgegangen. Der Lenker konnte sich noch selbst aus dem Fahrzeug retten.

Der Lkw war nach einem Unfall in Brand geraten. Der Lenker konnte sich noch selbst aus dem Fahrzeug retten, so Feuerwehreinsatzleiter Harald Schreil gegenüber dem ORF Oberösterreich. Der Lkw, der mit Sojagranulat beladen war, stand bei Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand.

zurück von weiter

Die Aufräumarbeiten gestalten sich schwierig, so Schreil. Das Fahrzeug müsse entladen, zerschnitten und immer wieder gelöscht werden, da es immer wieder zu brennen anfange, so Schreil.