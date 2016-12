„Zweisystemfahrzeuge“ für Mühlkreisbahn

Ein Zug, der zur Straßenbahn wird, außerhalb der Stadt mit Diesel fährt und im Zentrum elektrisch - so will Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner (FPÖ) die Mühlkreisbahn retten.

In einer Studie fürs Land empfiehlt der Schweizer Verkehrsplaner Peter Schoop, die Mühlkreisbahn in Linz über die neue Donaubrücke und die geplante zweite Straßenbahnachse an den Hauptbahnhof anzubinden.

Auchin Karlsruhe und Kasel im Einsatz

Möglich sei dies mit speziellen Zügen, die sowohl auf Normalspurstrecken als auch auf den Schmalspurstrecken der Linzer Straßenbahn fahren dürfen. Solche Zweisystemfahrzeuge seien beispielsweise auch in den deutschen Städten Karlsruhe und Kassel im Einsatz.

Link: