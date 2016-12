Steigende Preise locken Kupferdiebe

Der Polizei hat am ÖBB-Gelände in der Linzer Franckstraße Kupferdiebe gestellt, die gerade 100 Meter Kupferkabel gestohlen haben. Der steigende Metallpreis lockt wieder vermehrt Kupferdiebe an, so die Polizei.

Das Gelände der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) in Linzer steht seit längerem unter besonderer Beobachtung der Polizei. In letzter Zeit häuften sich die Diebstähle auf dem Gelände. Im Visier der Verbrecher sind dabei immer öfter Kupferkabel. Am Wochenende wurden ein Slowake und ein Ungar von den Beamten dabei überrascht als sie über 100 Meter Kupferkabel, zerteilt in 1,5 Meter lange Stangen, gerade in ihr Auto luden.

Bis zu 6.000 Euro für die Tonne Kupfer

Nachdem der Preis für Kupfer in den letzten Jahren massiv nachgegeben hat, steigt er seit Ende Oktober wieder rasant an. Etwa fünf- bis sechstausend Euro ist eine Tonne Kupfer auf dem Markt wert. Besonders begehrt ist das sogenannte „Kupfer Millberry“, also reines, blankes Kupfer, das unter anderem in Stromleitungen verwendet wird.

Die Polizei rechnet mit einem weiteren Ansteigen der Kupferdiebstähle. Vor allem, weil im Vergleich zu Rekordpreisen wie im Jahr 2011, wo über siebentausend Euro für eine Tonne bezahlt wurde, noch Luft nach oben sei.