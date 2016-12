Lenzing investiert in Alabama

Der Faserhersteller Lenzing AG hat sich offenbar entschieden: die neue Produktionsanlage für die Faser Lyocell wird nicht in Oberösterreich entstehen, sondern im US-Bundesstaat Alabama, wurde Montagabend bekannt.

Mehr als 200 Millionen Euro werden damit nicht am Hauptsitz im Bezirk Vöcklabruck investiert, sondern am Lenzing-Standort im Süden der USA. In Alabama betreibt das Unternehmen bereits eine Anlage, mit welcher die Spezialfaser „Tencel“ produziert wird.

Starker Dollar und Förderungen

Dem Vernehmen nach seien Förderungen, Energiepreise und der starke US-Dollar ausschlaggebend gewesen. Seit Anfang Dezember wurde über die Erweiterung der Produktion in den USA spekuliert. Das Unternehmen setzte für Dienstag in Wien eine Pressekonferenz an, bei welcher der Vorstandsvorsitzende Details präsentieren will, hieß es.