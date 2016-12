Einigung für Food-Coops erreicht

Vor acht Monaten hat die Wirtschaftskammer einzelnen Food-Coops, sogenannten Lebensmittel-Einkaufsgemeinschaften, mit einer Anzeige wegen Übertretung der Gewerbeordnung gedroht - jetzt wurde eine Einigung präsentiert.

Es gibt laut Statistik der Wirtschaftskammer OÖ (WKOÖ) in Oberösterreich 22 solcher Einkaufsgemeinschaften. Engagierte Vereinsmitglieder kümmern sich um die Verteilung Produkte von Bauer aus der Region, so zum Beispiel Biokarotten oder Kartoffel. Mit einem Gewerbeschein sei das kein Problem, doch ohne - das war zunächst den Vertretern des Handels ein Dorn im Auge.

Vielfältige Modelle

Problematisch für die WK war unter anderem die Konkurrenz zu Nahversorgern, die auch oft regionale Produkte im Angebot haben. Allerdings kannten sie auch die unterschiedlichsten Erscheinungsformen dieser Food-Coops gar nicht, denn kaum ein Verein sei wie ein zweiter organisiert, so Manfred Zöchbauer WKOÖ.

Zöchbauer: „Es ging darum, klare Spielregeln zu schaffen“

Sieben Vereinbarungen fürs Zusammenleben

Lokale Lebensmittel verteilen ohne dabei Gewinn zu machen und somit nicht dem Handel in die Quere zu kommen, das war also das erklärte Ziel, so Umweltlandesrat Rudi Anschober bei der Pressekonferenz am Montag. Sieben Vereinbarungen sollen nun das Zusammenleben beider Parteien regeln.

Maximal zwei halbe Geschäftstage

So dürfen Verteillokale etwa an maximal zwei Halbtagen in der Woche geöffnet haben und Produzenten dürfen selbst keine Vereinsmitglieder sein. Damit sei weitest gehende Rechtssicherheit gewährleistet, so Umweltlandesrat Rudi Anschober.

Anschober: „Auch der Weg für neue Initiativen ist jetzt frei“

Diese Einigung in Oberösterreich könnte nun beispielgebend für die anderen Bundesländer sein.

