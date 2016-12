Seriendieb im Bezirk Freistadt erwischt

Ein Serienladendieb ist im Bezirk Freistadt aufgeflogen. Der Mann war in einem Sportgeschäftes in Unterweitersdorf aufgefallen, verfolgt und festgenommen wioden. Die Polizei brachte den Verdächtigen mit einer Serie von Diebstählen in Verbindung.

Der 44-jährige Rumäne hatte sich in dem Sportgeschäft in Unterweitersdorf Bezirk Urfahr-Umgebung) laut Polizei etwas unter seine Jacke gestopft und dann fluchtartig das Geschäft verlassen. Der 53-jährige Filialleiter beobachtete den Verdächtigen und lief dem Mann hinterher. Dabei sah er, wie der Dieb seine Beute - drei teure Jacken - auf der Flucht wegwarf, so seine Schilderungen gegenüber der Polizei.

Bereits im November im Geschäft gestohlen

Weil im Geschäft parallel dazu die Polizei alarmiert worden war, konnte eine Streife den flüchtigen Rumänen kurz darauf stellen. Bei der Aufnahme seiner Daten stellte sich heraus, dass der Mann bereits Anfang November im selben Geschäft Kleidung gestohlen hatte. Der Schaden wurde von der Polizei mit 1.400 Euro beziffert.

Außerdem soll der 44-Jährige seit Jahren auf den Diebstahl hochwertiger Kleidung in Deutschland und Österreich spezialisiert gewesen sein. Er wurde festgenommen und in die Justizanstalt Linz gebracht.