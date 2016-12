32.000 Euro bei Einbruch erbeutet

In Wels haben Einbrecher in einem Einfamilienhaus 32.000 Euro Bargeld und Goldschmuck erbeutet. Die Täter brachen die Haustür auf und durchsuchten das gesamte Haus, wobei sie äußerst gewaltsam vorgingen.

Ob die Einbrecher gewusst haben, dass sich in dem Haus in Wels große Summen Bargeld befinden, oder ob sie auf gut Glück eingebrochen haben - darüber kann momentan nur spekuliert werden. Fest steht: Die Einbrecher hatten zunächst versucht, über ein Fenster in das Einfamilienhaus in der Nähe der Salzburger Straße einzusteigen. Nachdem das misslungen war, brachen sie mit Gewalt die Haustüre auf. Danach durchsuchten sie akribisch das Haus und erbeuteten insgesamt 32.000 Euro Bargeld sowie Goldschmuck.

Stahltresor geplündert

Auf der Suche nach Wertgegenständen gingen sie dabei äußerst gewaltsam vor und traten unter anderem mehrere Türen ein. Auch der Schlüssel eines Stahltresors fiel ihnen in die Hände, den sie ebenfalls plünderten. Entdeckt wurde der Einbruch erst in den späten Abendstunden, als die Familie nach Hause kam. Zu diesem Zeitpunkt waren die Täter aber möglicherweise schon stundenlang über alle Berge. Von ihnen fehlt jede Spur.