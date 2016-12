Heizkesselexplosion im Bezirk Schärding

In Dorf an der Pram ist ein Heizkessel eines Wohnhauses explodiert. Der Sohn der Besitzerin hatte am Abend das Absperrventil des Heizkessels geschlossen. Als seine Mutter am nächsten Morgen einheizte, explodierte der Kessel.

Es war ein kleines Missverständnis, das im schlimmsten Fall sogar tödlich hätte enden können. Der 20-jährige Sohn der Besitzerin schaltete am Abend die Heizung des Wohnhauses auf Fernwärme und sperrte dazu den Absperrhahn des Heizkessels ab. Seine Mutter schien das vergessen zu haben und heizte am nächsten Morgen den Kessel ein, ohne den Hahn zu öffnen.

„Extrem große Gefahr“

Die Folge: Der Druck stieg, und der Kessel explodierte. Josef Doberer, Kommandant der Feuerwehr Dorf an der Pram, traf kurz nach der Explosion bei dem Wohnhaus im Ortszentrum ein: „Dort haben wir eine stark verqualmte Garage vorgefunden. Der Junior hat uns auch gleich informiert, dass der Ofen eingeheizt worden war.“

Frau hielt sich in Nähe des Heizraums auf

Dass bei der Explosion niemand verletzt wurde, war Glück. Denn die 50-jährige Besitzerin des Hauses hatte sich vor der Explosion in der Nähe des Heizraums aufgehalten und das Knistern und Krachen des Kessels noch gehört, so Doberer: "Die Gefahr war extrem groß. Die Besitzerin hat aber sofort erkannt, dass sie nicht mehr reingehen darf. Sie hat auch sofort die Feuerwehr gerufen, was eine sehr kluge Entscheidung war.“ Wie groß der entstandene Schaden ist und wie schnell die Heizung repariert werden kann, ist noch unklar.