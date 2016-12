Handel mit Einkaufssamstag zufrieden

Der dritte Einkaufssamstag war der bisher umsatzstärkste im oberösterreichischen Handel. Dazu kommt das verlängerte Wochenende mit dem Marienfeiertag.

Es läuft offenbar nicht schlecht im Weihnachtsgeschäft. Das lange Wochenende mit dem 8. Dezember und dem dritten Einkaufssamstag hat die erwarteten hohen Umsätze gebracht. Und dem Handel kommt heuer auch entgegen, dass der 24. Dezember ein Samstag ist.

Gute Umsätze am vierten Einkaufssamstag erwartet

So bleibt auch nach dem vierten Einkaufssamstag nächste Woche noch fast eine ganze Woche für Unentschlossene, die letzten Geschenke zu kaufen. Für diese Tage rechnet man noch einmal mit guten Umsätzen. In den Zentren wie Linz oder Wels jubelt man schon jetzt über ein Kaufinteresse, das teilweise über dem des Vorjahres liegt.

In den anderen Bezirksstädten bot sich laut Wirtschaftskammer ein relativ einheitliches Bild: Der Samstagvormittag verlief sehr gut, am Nachmittag ließ das Interesse aber deutlich nach. Teilweise liegt man dort unter den Erwartungen. Besser scheint der Freitag als Fenstertag gewesen zu sein.

Wirtschaftskammer zuversichtlich

In der Wirtschaftskammer ist man dennoch zuversichtlich, mit den beiden noch verbleibenden Wochen an die Spitzenumsätze des letzten Jahres heranzukommen und sie in manchen Regionen sogar leicht zu übertreffen.