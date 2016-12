53-Jähriger beim Wandern verunglückt

Ein 53-jähriger Mann aus Grieskirchen ist am Freitag bei einer Wanderung am Tamberg (Bezirk Kirchdorf) tödlich verunglückt. Der Mann klagte zuvor über Brustschmerzen, brach beim Abstieg zusammen und stürzte in eine steile Rinne.

Der Grieskirchner war mit seiner 51-jährigen Ehefrau auf dem „Pfarrerweg“ unterwegs, als er kurz vor dem Gipfel (1.516 Meter) über Schmerzen im Brustbereich klagte. Deshalb drehte das Ehepaar um.

Offene Wunden im Kopfbereich zugezogen

Beim Abstieg ins Tal auf etwa 1.090 Metern Seehöhe brach der Mann zusammen und stürze etwa zwanzig Meter über eine steile Rinne ab. Dabei zog er sich offene Wunden im Kopfbereich zu. Die Ärztin des Notarzthubschraubers konnte nur noch den Tod des 53-Jährigen feststellen.

Obduktion beantragt

Seine 51-jährige Frau blieb unverletzt und wurde mittels Tau ins Tal gebracht. Der Polizeihubschrauber barg auch die Leiche des Mannes. Es wurde eine Obduktion beantragt, um die Todesursache zu klären. Sieben Bergretter aus Vorderstoder und zwei Alpinpolizisten waren im Einsatz.