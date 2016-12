Die wenigsten Alko-Unfälle in Wels

Je weniger Angebote an öffentlichen Verkehrsmitteln es gibt, desto höher ist die Anzahl an Alko-Unfällen, so der Verkehrsclub Österreich (VCÖ). Die wenigsten Alko-Unfälle gab es in den vergangenen Jahren in der Stadt Wels.

Nur 3,1 Prozent der Unfälle von 2013 bis Mitte 2016 waren in Wels auf Alkohol am Steuer zurückzuführen. Unter den 15 Bezirken mit der niedrigsten Quote an Alkoholunfällen, stellt Oberösterreich im Übrigen jeden dritten Bezirk. Neben Wels sind das noch Linz, Linz-Land, Steyr und Eferding. Auch sie liegen alle unter dem Bundesdurchschnitt, wonach 5,9 aller Unfälle von Anfang 2013 bis Mitte 2016 auf Alkohol zurückzuführen sind.

Kirchdorf mit den meisten Alko-Unfällen

Deutlich über diesen Schnitt liegt der Bezirk Kirchdorf. Dieser hat mit 9,2 Prozent den höchsten Anteil an Alko-Unfällen. Der Wert ist fast dreimal so hoch wie in Wels. Auch deutlich über dem Schnitt liegen Schärding mit 8,8 und Grieskirchen mit 7,8 Prozent. Durchgeführt hat die Erhebung der Verkehrsclub Österreich mit Daten der Statistik Austria.

Ausbau von öffentlichen Verkehrsmitteln gefordert

Für den VCÖ ist aus den Daten herauslesbar, dass die Zahl der Alkoholunfälle sinkt, je besser das Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln wie Zügen, Anrufsammeltaxis oder Diskobussen ist. Solche Angebote sollten daher ausgebaut werden, fordert der VCÖ.

