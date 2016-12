Rätselhafte Messerattacke in Linz

Mehrere Stiche in den Bauch hat ein 27-jähriger Mann aus Steyregg (Bezirk Urfahr-Umgebung) in der Nacht auf Samstag in Linz bei einem Streit erlitten. Die Täter sind flüchtig.

Zwei bisher unbekannte Täter hatten den Mann um 3.30 Uhr in der Dametzstraße angegriffen. Einer der beiden zückte dabei ein Messer und stach mehrmals zu. Passanten leisteten erste Hilfe und alarmierten die Einsatzkräfte.

Notoperation in der Uniklinik

Der verletzte 27-jährige wurde in der Uniklinik notoperiert. Über seinen Zustand war am Samstag nichts Näheres bekannt. Ebenso tappt die Polizei zu den Umständen des Streites und der Messerattacke noch völlig im Dunkeln.