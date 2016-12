TEAM 7 produziert für Steinway

Nicht nur Möbel produziert der Möbelbauer TEAM 7 mit Sitz in Ried im Innkreis. Das Unternehmen hat sich auch im Klavierbau einen Namen gemacht. Inzwischen stammen die wichtigsten Bauteile für Steinway & Sons aus dem Werk in Pram.

Man sieht - oder besser gesagt, hört sie auf allen großen Konzertbühnen in den USA und Europa, und auch in Linz: Den besonderen Flügel, dessen Klang Sven Birch, ein Pianist aus Dänemark, so beschreibt: „Der Steinway-Ton ist voll, rund und passt sehr gut zum Wiener klassischen und romantischen Repertoire. Man hat beim Steinway-Spielen das Gefühl, als würde man ein tolles Auto fahren.“

Produktion von New York nach Pram gebracht

TEAM 7 ist an dem einzigartigen Klang maßgeblich beteiligt. Im TEAM 7-Werk in Pram (Bezirk Grieskirchen) wird ein Teil der Fertigungsstraßen für Klavier und Möbel gleichzeitig verwendet. Hermann Pretzl, Geschäftsführer von TEAM 7: „Mit Laubholz, Präzision, Genauigkeit, Leidenschaft und einem vernünftigen Preis-Leistungsverhältnis haben wir es geschafft, die Produktion von New York nach Oberösterreich zu bringen.“

Viel Handarbeit notwendig

Dazu ist viel Handarbeit notwendig, um dem Flügel auch optisch eine entsprechende Qualität zu verleihen. Die Seitenwände werden schließlich mit Spezialpatenten zu langen Bahnen verarbeitet, die in Hamburg in die Flügelform gebracht werden. Die hohe Qualität und der einzigartige Klang haben übrigens ihren Preis: Ein Steinway-Flügel kostet zwischen 70.000 und 150.000 Euro.

