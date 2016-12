Entscheidender Tag im Swap-Verfahren

Am Freitag wird der Swap-Prozess zwischen der Stadt Linz und der BAWAG am Handelsgericht in Wien fortgesetzt. Zuletzt zeichnete sich eine Wendung zugunsten der Stadt Linz ab, da Richter Andreas Pablik die Gültigkeit des Geschäfts anzweifelte.

Am Freitag dürfte es ans Eingemachte gehen, nämlich um die alles entscheidende Frage: War der Swap, den die BAWAG mit der Stadt Linz abgeschlossen hat, tatsächlich ein geeignetes Instrument, um die Finanzgeschäfte der Stadt zu optimieren. Kurz und einfach gefasst: Hat die Stadt mit dem Swap Geld sparen können?

Vorentscheidung möglich

In ihrem Gutachten bezweifeln das jene beiden deutschen Finanzexperten, die das Gericht beauftragt hat. Und auch Richter Andreas Pablik hat am bisher letzten Verhandlungstag Anfang November seine Zweifel geäußert. Am Freitag soll genau diese Frage mit den beiden deutschen Gutachtern erörtert werden.

Und damit könnte auch eine Vorentscheidung fallen. Denn kommt das Gericht zu dem Urteil, dass der Swap zur Optimierung der Linzer Finanzgeschäfte gedient hat, also sehr wohl ein geeignetes Instrument dafür war, dann wird ein allfälliger Vergleich für die Landeshauptstadt teuer. Mit bis zu 300 Millionen rechnet Richter Pablik dann.

Vergleich zwischen 100 und 200 Mio. Euro

Aber: Kommt heraus, dass der Swap untauglich war, um Geld zu sparen, dann ändert das vieles. Dann hätte der damalige Finanzdirektor Werner Penn das Finanzgeschäft ohne Zustimmung des Gemeinderates gar nicht abschließen dürfen. Dann wäre das Zustandekommen des Swap ungültig. Und dann würde ein Vergleich die Stadt wohl nur noch zwischen 100 und 200 Millionen kosten, hat Richter Andreas Pablik schon angedeutet.

Links: