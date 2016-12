Messerattacke am Linzer Bahnhof

Am Linzer Hauptbahnhof ist ein 19-jähriger Tschetschene von einem Iraker mit einem Messer verletzt worden. Der junge Mann war mit vier Irakern in Streit geraten.

Nach einem heftigen Wortgefecht flogen bald auch die Fäuste. Dann zog plötzlich einer der Iraker sein Messer, stach zu und verletzte den Tschetschenen am Oberschenkel und an der Hand, so die Polizei.

Opfer verletzt zurückgelassen

In der Folge ergriffen die vier Männer die Flucht und ließen das Opfer verletzt zurück. Die 22-jährige Freundin des Opfers hatte den Vorfall mitangesehen. Der 19-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Von den Tätern fehlt jede Spur.