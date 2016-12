Erneut TBC-Fall in Oberösterreich

Wie am Donnerstag bekannt geworden ist, wurde vor gut drei Wochen bei einem schwer kranken Patienten am Klinikum Wels Tuberkulose festgestellt. Auch eine 18-jährige Linzer Schülerin war im November an TBC erkrankt.

Der Mann sei vorschriftsgemäß isoliert und die Behörden informiert worden, so die Sprecherin des Klinikums. Man habe zudem alle Menschen verständigt, die Kontakt mit ihm hatten.

Nicht an TBC verstorben

Der Patient sei inzwischen gestorben. Allerdings nicht an der Tuberkulose, wie das Spital betont, sondern an einer anderen Erkrankung, derentwegen er im Spital gelegen war. Auch eine 18-jährige Schülerin aus Linz war im November an TBC erkrankt.

