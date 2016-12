Größtes Herz-Chirurgie-Zentrum in Oberösterreich

Oberösterreich soll bundesweit zum Zentrum für Herzmedizin werden. Die Kepler Uni Klinik und das Klinikum Wels-Grieskirchen werden dafür zusammenarbeiten. Laut Landeshauptmann Josef Pühringer entsteht damit das größte Herz-Chirurgiezentrum Österreichs.

Die Kepler Universitätsklinik für Herz-, Gefäß- und Thoraxchirurgie und die gleichnamige Abteilung am Klinikum Wels-Grieskirchen gründen ein gemeinsames Referenzzentrum. Ab März 2017 soll der gebürtige Welser Herzchirurg Andreas Zierer die Leitung des Zentrums übernehmen.

Keine Änderung für Patienten

Mit der Zusammenlegung entstehe das größte Herzchirurgiezentrum Österreichs, sagt Gesundheitsreferent Landeshauptmann Josef Pühringer (ÖVP). Für die Patienten würde sich dadurch nichts ändern. Behandlungen würden nach wie vor sowohl in Linz als auch in Wels durchgeführt.

Land OÖ/Kraml

Man habe sich lediglich dazu entschlossen, zwischen zwei Standorten, die beide einen sehr guten Ruf genießen, Synergien zu schaffen, sagt der künftige Leiter Andreas Zierer. Besonders in der Medizin sei es wichtig, nicht innerhalb von Ortsgrenzen zu denken. Das Klinikum in Wels solle von der Forschung und der Lehre am Kepler Uni Klinikum profitieren. Das sei schließlich auch im Sinne der Patienten, so Landeshauptmann Pühringer.

