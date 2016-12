Totes Gebirge: Suche nach Bergsteiger

Eine Suchaktion läuft nach einem 69-jährigen Bergsteiger im Toten Gebirge. Die Bergrettung und Alpinpolizei musste bereits am Montag die Suche nach dem Polen erfolglos abbrechen. Zeugen hatten den Mann noch beim Kleinen Priel gesehen, seither fehlt jede Spur von ihm.

Der Quartiergeber hatte am Montag Alarm geschlagen. Der polnische Alpinist hatte von 1. bis 4. Dezember ein Zimmer gemietet und im Voraus bezahlt. Weil er auch kein Frühstück wollte, ist erst am Montag klar geworden, dass der Bergsteiger abgängig ist.

Suchgebiet ausgeweitet

Der Mann wurde von einem Zeugen beim Aufstieg zum Kleinen Priel gesehen. Später ging noch ein weiterer Hinweis ein, wonach das Suchgebiet im Toten Gebirge in Folge ausgeweitet wurde. Bergretter aus Hinter- und Vorderstoder, Alpinpolizisten und Polizeidiensthunde suchten am Montag ohne Erfolg nach dem Polen. Am Dienstag soll - wenn möglich - mit einem Hubschrauber weitergesucht werden.