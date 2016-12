Voestalpine investiert in Kapfenberg

Mehr als 40 Millionen Euro investiert die voestalpine in eine vollautomatisierte Schmiedeanlage bei Böhler Edelstahl in Kapfenberg in der Steiermark. Dem starken Wachstum im Bereich Luftfahrtzulieferungen soll damit Rechnung getragen werden.

Mit dem nunmehr fixierten 40-Millionen-Euro-Investment in Kapfenberg will die voestalpine Innovationen im Kundensegment Luftfahrt forcieren und ihre Position als Zulieferer „konsequent weiter ausbauen“, betonte Konzernchef Wolfgang Eder. Der konzernweite Umsatz mit Lieferungen an die Luftfahrtindustrie soll mittelfristig von derzeit 300 auf rund 500 Mio. Euro kräftig anziehen, erwartet das Management. In den kommenden 15 Jahren werde weltweit ein Bedarf von fast 40.000 neuen Flugzeugen prognostiziert.

Konzern beliefert alle großen Flugzeughersteller

„Die Luftfahrtbranche ist ein wesentlicher Treiber unserer internationalen Wachstumsstrategie im Zukunftsmarkt Mobilität“, so Eder. Der Konzern beliefert bereits alle großen Flugzeughersteller. Seine Hochleistungswerkstoffe und Spezialschmiedeteile kommen beispielsweise als Strukturteile, Triebwerkskomponenten und -aufhängungen, Fahrwerksteile oder Türsegmente in den Fliegern von Airbus, Boeing, Bombardier oder Embraer zum Einsatz.

Neues Stahlwerk noch offen

Ob im steirischen Mürztal auch ein komplett neues Stahlwerk - mit einem wesentlich höheren Investitionsvolumen von 250 bis 300 Mio. Euro in den Jahren 2019 bis 2021 - errichtet wird, ist nach wie vor ungewiss. Derzeit müssten noch „grundsätzliche Entscheidungen auf EU-Ebene - nicht auf österreichischer Ebene - abgewartet werden“, wie Konzernchef Wolfgang Eder kürzlich betonte.

Mit einer finalen Standortentscheidung sei in der zweiten Jahreshälfte 2017 zu rechnen, so Franz Rotter, voestalpine-Vorstand und Leiter der Special Steel Division. Der Knackpunkt sind Belange wie Emissionshandel und die generelle Klimapolitik der EU.

Die Böhler Edelstahl GmbH & Co KG ist eine Tochter der Special Steel Division der voestalpine und beschäftigte zuletzt rund 2.400 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2015/16 erzielte Böhler 2015/16 einen Umsatz von mehr als 620 Mio. Euro. Die Verkaufserlöse des gesamten voestalpine-Konzerns beliefen sich auf gut 11 Mrd. Euro.

Link: