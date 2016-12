Landeskulturpreisträger im ORF Landesstudio

Nach der Verleihung der Landeskulturpreise haben sich die Ausgezeichneten am Montagnachmittag beim inzwischen schon traditionellen Kulturcafe im großen Publikumsstudio des ORF Landesstudios getroffen.

Das Architekten-Paar Manuela und Wolfgang Großruck aus Grieskirchen erhielt den Landeskulturpreis für Architektur. Ihr bekanntester Bau ist das Museum Angerlehner in Thalheim bei Wels, ein Umbau einer Industrieanlage.

Den Landeskulturpreis für Film erhielt Angela Maria Summereder aus Ort im Innkreis für ihr Videoinstallationen und Dokumentarfilme. Ingo Ingernsand erhielt den Landeskulturpreis für Musik.

Mit Kunst emotional berühren

So wie sein Kollege, der Brucknerpreisträger Gunter Waldek, will er mit seiner Musik in erster Linie Menschen berühren. Gunter Waldek: „Der Zugang von Kunst, in meinem Fall von Musik, geht sicherlich über die Emotion. Weichheit und Offenheit bei den Menschen zu erreichen - das ist mein Anliegen.“

Den Landeskulturpreis für Rechtwissenschaften erhielt Peter Oberndofer aus Linz, der unter anderem für den Verfassungsgerichtshof tätig war.

Elf Talentförderungsprämien

Insgesamt elf Wissenschaftler und Künstler erhielten dazu noch Talentförderungsprämien. Beim Kulturcafé im Landesstudio Oberösterreich konnte man die Landeskulturpreisträger und ihre Arbeiten in kennenlernen.