Neue ÖVP-Stadträtin für Linz

Bei der Linzer ÖVP werden nach dem Abgang der für Wirtschaft zuständigen Stadträtin, Susanne Wegscheider, die Aufgaben neu verteilt. Vizebürgermeister Bernhard Baier übernimmt Wegscheiders Agenden, Doris Lang-Mayerhofer Baiers bisherige Bereiche.

Wie erwartet geht Stadträtin Susanne Wegscheider (63) nach 13 Jahren im Amt am 15. Dezember in den Ruhestand. Ihr folgt die bisherige Gemeinderätin Doris Lang-Mayerhofer (34) nach. Diese Personalrochade beschloss der Parteivorstand der ÖVP Linz am Sonntagabend. Daneben werden auch die Ressortzuständigkeiten getauscht.

Baier übernimmt Wirtschaftsagenden

Die von Wegscheider betreuten Wirtschaftsagenden übernimmt ÖVP-Vizebürgermeister Bernhard Baier. Dessen bisherige Zuständigkeiten - Kultur, Tourismus und Kreativwirtschaft - wandern zu Lang-Mayerhofer. Wirtschaft werde Chefsache und bekomme damit „in der Landeshauptstadt noch stärkeres Gewicht“, so Baier in einer Pressekonferenz. Der designierte Wirtschaftsstadtrat möchte gemeinsam mit den Unternehmern Linz als Wirtschaftsmotor absichern und ausbauen werden. Die Erarbeitung eines Standortprogrammes mit den Unternehmen werde dabei ein erster Schritt.

Wartende Herausforderungen

Die aus dem Wirtschaftsbund kommende Lang-Mayerhofer ist Innenarchitektin und führt gemeinsam mit ihrem Mann eine Möbeldesign-Firma. Die gebürtige Innviertlerin will sich als künftige Tourismusreferentin vor allem um die Einkaufsstadt Linz annehmen.

Auf Lang-Mayerhofer warten aber auch als Kulturstadträtin einige Herausforderungen: Nach dem Wechsel von Lentos-Direktorin Stella Rollig ins Belvedere und mit dem mit Ende 2017 geplanten Abgang von Brucknerhaus-Chef Hans Joachim Frey sind derzeit zwei personelle Schlüsselstellen zu besetzen.

Offizieller Segen in Gemeinderatssitzung

Noch fehlt für die Personalrochaden der offizielle Segen. Erst bei der Gemeinderatssitzung am 15. Dezember soll der Stadtsenat für die neue Ressortverteilung der ÖVP stimmen.