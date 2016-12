Streit mit Bierflasche endete im Spital

Ein Streit bei einer Veranstaltung in Bad Goisern (Bezirk Gmunden) hat die Polizei am Sonntag in den frühen Morgenstunden auf Trab gehalten. Ein Mann wurde mit einer Bierflasche am Kopf schwer verletzt.

Während den Polizeierhebungen ging der Vater des Opfer auf einen Mann los, der seiner Meinung nach der Täter war. Die Polizei beendete die Veranstaltung, teilte die Exekutive mit.

Drei Männer ins Spital gebracht

Alle drei Männer wurden mit der Rettung ins das Salzkammergut Klinikum gebracht. Die beiden Männer, die in den zweiten Streit verwickelt waren, konnten das Krankenhaus aber bereits verlassen. Die Hintergründe für die Attacke mit der Bierflasche sind noch unklar, die Ermittlungen laufen. Zum Tatzeitpunkt waren noch rund 40 Personen bei der Veranstaltung eines kroatischen Kulturvereins anwesend. Tatverdächtige gebe es noch keine, so die Polizei.