1.102.764 Wahlberechtigte in OÖ

Mehr als eine 1,1 Millionen Menschen sind am Sonntag in Oberösterreich wahlberechtigt. Gewählt wird ein neuer Bundespräsident - und in der Stadt Freistadt ein neuer Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin.

Es ist der dritte Anlauf, einen neuen Bundespräsidenten zu bekommen. Die Zahl der Wahlkarten ist - im Vergleich zur aufgehobenen Stichwahl im Mai - zurückgegangen.

3.344 Stimmen mehr als im ersten Wahlgang

Exakt 1.102.764 Oberösterreicher dürfen diesmal ihre Stimme abgeben - das sind um 3.344 mehr als beim ersten Wahlgang. Am 24. April sind Norbert Hofer von der freiheitlichen Partei und der von den Grünen unterstützte Alexander van der Bellen in die Stichwahl gekommen, die am 22. Mai über die Bühne gegangen und vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben worden ist - unter anderem wegen Schlampereien bei der Auszählung der Wahlkarten im Bezirk Freistadt. Damals hätte Van der Bellen gewonnen. Der Termin für die Wiederholung der Stichwahl musste wegen schadhafter Wahlkartenkuverts von 2. Oktober auf 4. Dezember verschoben werden.

123.000 haben Wahlkarte bestellt

In Oberösterreich haben 123.000 Wahlberechtigte eine Wahlkarte bestellt, die am Sonntag noch in jedem Wahllokal oder bis 17.00 Uhr bei der Bezirkswahlbehörde abgegeben werden kann. Bei der ersten Stichwahl im Mai waren es um 30.000 mehr.

Im Vergleich zu den letzten Wahlgängen darf am Sonntag übrigens jeder selbst sein Kuvert in die Urne einwerfen, bisher war das - zumindest offiziell - den Wahlleitern vorbehalten. Gültig sind übrigens alle Stimmzettel, auf denen eindeutig der Wählerwille erkennbar ist - auch Zeichnungen sind erlaubt.

Bürgermeisterwahl in Freistadt

Sozusagen eine doppelte Wahl haben am Sonntag die Freistädter. Dort wird auch ein neuer Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin gewählt. Der krankheitsbedingte Tod des bisherigen Amtsträgers Christian Jachs hat die Wahl nötig gemacht. Aufgrund einer Gesetzesänderung darf ausnahmsweise am Tag der Bundespräsidentenwahl eine weitere Wahl stattfinden.

Zur Wahl stehen die Lehrerin und bisherige Vizebürgermeisterin Elisabeth Paruta-Teufer (ÖVP), der Tierarzt Wolfgang Affenzeller (SPÖ), der Lehrer Johann Moser (Grüne), und der Landesbedienstete Rainer Widmann (Liste „Wir Für Freistadt“).

Links: