46 Führerscheinabnahmen bei Kontrolle

Bei einer Alkohol-Schwerpunktkontrolle in der Nacht auf Samstag in ganz Oberösterreich haben 46 Lenker ihren Führerschein abgeben müssen. Trauriger Spitzenreiter war ein Autofahrer, der mit 3,28 Promille unterwegs war.

100 zusätzliche Polizeibeamte waren in den Nachtstunden in allen Bezirken unterwegs und führten bei den angehaltenen Lenkern mehr als 3.100 Alkohol-Vortests. Das Ergebnis sei ein Auftrag, noch weitere Planquadrate durchzuführen, sagt Klaus Scherleitner, Chef der Landesverkehrsabteilung, denn: „Wenn man diese 46 Führerscheinabnahmen und auch die 41 Lenker, die zwischen 0,5 und 0,8 Promille Alkohol im Blut hatten, in Relation zur Dauer der Kontrolle und dem geringeren Verkehrsaufkommen in der Nacht ansieht, ist das Ergebnis schon sehr erschreckend.“

Sechs Lenker unter Drogeneinfluss

Den höchsten Wert haben Polizisten bei einem Autofahrer im Bezirk Vöcklabruck gemessen: Er hatte 3,28 Promille. Und noch vier weitere Lenker waren in dem Bezirk mit mehr als zwei Promille unterwegs. Darüber hinaus standen sechs Oberösterreicher während der Fahrt unter Drogeneinfluss und mehr als 550 Lenker wurden zur Kasse gebeten, weil sie unter anderem zu schnell unterwegs waren, während der Fahrt telefonierten oder keinen Führerschein besitzen.

„Ähnliches Ergebnis im Vorjahr“

Auch in den vergangen Jahren habe es bei Alkohol-Schwerpunktkontrollen in der Vorweihnachtszeit ein ähnliches Ergebnis gegeben, so Scherleitner.