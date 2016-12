Ex-Freund bedrohte Frau mit Messer

In Linz soll am Freitag ein Streit eskaliert sein: Ein 34-Jähriger bedrohte seine Ex-Lebensgefährtin mit einem Baseballschläger und einem Messer. Ein Drogenschnelltest bei ihm verlief positiv, so die Polizei.

Die 19-jährige Ex-Lebensgefährtin wollte sich noch Verschiedenes aus der Wohnung holen, als es zum Streit mit dem 34-Jährigen kam, so die Ermittler. Dabei soll dieser die Frau mit einem Baseballschläger und einem Messer bedroht haben.

Messer in Mülltonne gefunden

Die junge Frau flüchtete aus der Wohnung und rannte nach Hause, doch der Mann war schneller, wartete bereits davor, und hielt ein Messer in der Hand, so die Polizei. Der Frau gelang es, in die Wohnung zu flüchten und von dort die Polizei zu alarmieren, die den 34-Jährigen vorläufig festnahm.

Das Messer wurde in einer Mülltonne gefunden, der Baseballschläger lag im Pkw des Ex-Lebensgefährten. Ein Drogenschnelltest verlief laut Polizei positiv - der Mann hatte demnach Kokain konsumiert. Er wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.