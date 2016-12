Neues Hotel soll Gosau beleben

In Gosau ist am Freitag ein neues Hotel eröffnet worden. Touristiker und Politiker setzen große Hoffnungen in das Vier-Sterne-plus-Haus. Neue Arbeitsplätze und zahlungskräftige Urlauber sollen die vom Tourismus abhängige Region spürbar beleben.

Rechtzeitig zu Beginn der Wintersaison ist das neue Hotel, das in den vergangenen zwei Jahren um 44 Millionen Euro gebaut wurde, für die Urlauber bereit. Das Hotel Dachsteinkönig neben dem Hornspitzlift in Gosau bietet 480 Betten. Darin dürfen aber nur Familien nächtigen, denn der Dachsteinkönig hat sich auf eine Zielgruppe spezialisiert, wie Florian Mayer, Hoteldirektor des Dachsteinkönigs sagt: „Wir nehmen ausschließlich Familien mit Kindern. Wir erwarten 50 Prozent unserer Gäste aus Österreich und Süddeutschland, den Rest aus Südeuropa.“

ORF

75 Prozent Auslastung im ersten Jahr angepeilt

Im ersten Jahr peilt man eine 75-prozentige Auslastung an. Das entspricht 100.000 Nächtigungen. In drei Jahren soll die Auslastung bei 90 Prozent liegen. Diese habe man bereits in den beiden anderen Familienhotels, die die Hoteliersfamilie Mayer aus Tirol betreibt.

In der Region ist das neue Familienhotel willkommen. Im Hotel haben 72 Einheimische einen Arbeitsplatz gefunden. Und auch Unternehmen aus der Region profitieren von dem neuen Hotel. Fritz Posch, der Bürgermeister von Gosau sagt: „So können wir diese Abwanderung stoppen, die wir auch in den letzten Jahren festgestellt haben. Gosau wird als Arbeitsplatz für Einheimische wieder optimal.“

Mehrtagesgäste dringend benötigt

Das Skigebiet Dachstein West erhofft sich Mehrtagesgäste, die auch dringend benötigt werden, so Alfred Bruckschlögl, Geschäftsführer der OÖ Seilbahnholding: „Wir haben bis jetzt schwerpunktmäßig immer den Tagesgast gehabt. Der stagniert aber. Mit diesem Hotel erwarten wir uns, dass während der Woche auch etwas los sein wird.“

In der Region Dachstein Salzkammergut geht man davon aus, dass das Hotel einen Aufschwung bringt. Anfragen, für Unternehmen, die beim Sommertourismus mitnaschen können, etwa Mountainbikeverleiher, liegen beim Gosauer Bürgermeister bereits auf dem Tisch.