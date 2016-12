Brandstifter nach 30 Minuten gefasst

Innerhalb von 30 Minuten konnte ein mutmaßlicher deutscher Brandstifter in Passau festgenommen werden. Er soll für einen LKW-Brand in der Gemeinde Lambrechten (Bezirk Ried im Innkreis) verantwortlich sein.

Am Donnerstag gegen 4.15 Uhr steckt der Verdächtige in Bruck in der Gemeinde Lambrechten einen Klein-LKW in Brand. Nachbarn der Geschädigten bemerken die Flammen, als das Fahrzeug bereits in Vollbrand steht. Sofort alarmieren sie die Feuerwehr. Sie kann das Ausbreiten der Flammen auf eine Reithalle verhindern.

Ehemalige Lebensgefährtin in Gefahr

Auch eine 30-Jährige, die ehemalige Lebensgefährtin des Täters, wäre beinahe Opfer dieses aus Deutschland stammenden Brandstifters geworden. Mit einer brennbaren Flüssigkeit wollte der Mann die Haustüre ihres Wohnhauses in Brand stecken.

Sofort veranlasst die Polizei eine Fahndung, die Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis erlässt einen EU-Haftbefehl. Innerhalb von 30 Minuten kann der Gesuchte am Grenzübergang Obernberg von der deutschen Bundespolizei festgenommen werden. Er wird nach Passau überstellt. Die Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis hat nun die Auslieferung des Beschuldigten beantragt.