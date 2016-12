Tibor Foco im Europol-Adventkalender

Der wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilte Tibor Foco erscheint im ersten Fenster des Europol-Adventskalender „EU Most Wanted“. Bei der Aktion wird jeden Tag bis Weihnachten ein flüchtiger Schwerverbrecher aus einem anderen Mitgliedstaat gezeigt.

Mit der ungewöhnlichen Aktion will Europol auf die meistgesuchten Verbrecher hinweisen. In der ersten Tür des Adventkalenders für Schwerverbrecher wird der seit 20 Jahren gesuchte Tibor Foco vorgestellt. In einem kurzen weihnachtlichen Video werden Focos Verbrechen aufgelistet.

Europol

Fotos und Videos von Verbrecher

Europol hatte im Jänner die Internetseite www.eumostwanted.eu mit zahlreichen Fotos und Beschreibungen von Europas meistgesuchten Verbrechern eingerichtet. 24 von ihnen wurden seitdem festgenommen. Neun Verhaftungen gingen Europol zufolge direkt auf die große Medienaufmerksamkeit sowie auf Hinweise aus der Bevölkerung zurück. Er hoffe, dass er an Weihnachten ein „schönes Geschenk“ in Form weiterer Festnahmen präsentieren könne, sagte Europol-Sprecher Gerald Hesztera.

Europol

Weltweite Suche soll verstärkt werden

Mehr als 70 Verbrecher sind auf der Fahndungsseite EU Most Wanted von Europol gelistet: Mörder, Kidnapper, Terroristen und Drogenhändler. Sie sind entweder bereits verurteilt oder stehen unter Verdacht schwere Verbrechen begangen zu haben. Weltweit sucht die Polizei nach ihnen. Mit der ab 1. Dezember 2016 laufenden Aktion soll die Suche nach diesen Verbrechern nochmals verstärkt werden.

Der wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilte Tibor Foco flüchtete vor mehr als 20 Jahren auf einem Studienausgang. Inzwischen schließt die Polizei auch nicht mehr aus, dass Foco verstorben sein könnte.

Links: