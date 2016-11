St. Wolfgang: Klausur zur Schadensbegrenzung

Nach Kritik des Landesrechnungshofes an der Gemeindeführung von St. Wolfgang soll der Schaden restlos aufgearbeitet werden – allein an die 1.000 Bauerfahren seien betroffen; Bürgermeister Franz Eisl (ÖVP) kündigte eine Klausur an.

Die Verantwortlichen der Gemeinde St. Wolfgang kommen nicht zur Ruhe, denn sogar beim gemeindeeigenen Amtshaus, einer Horterweiterung und einer Volksschulsanierung wurden Bauverfahren nicht zu Ende geführt, heißt es im Prüfbericht des Landesrechnungshofes (LRH).

Erforderliche Genehmigungen eingeholt

Im schlimmsten Fall könnten nachträgliche Bauverfahren sogar zu einem Abbruchbescheid führen, so das Gesetz. „Alles genehmigt“, sagte Eisl am Mittwoch gegenüber dem ORF OÖ. Gleich nach Bekanntwerden der Misere wurde eine Prioritätenliste erstellt und die erforderlichen Genehmigungen eingeholt.

Obwohl der Rechnungshof nur stichprobenartig 57 Fälle, von den insgesamt 974 versandeten Bauverfahren untersucht hat, macht der bisher festgestellte Schaden fast 300.000 Euro aus. Der Gesamtschaden liege aber deutlich höher, so Eisl. Denn schon im Prüfbericht wurde festgehalten, dass Hochrechnungen anzustellen unseriös sei. „Man wird sehen, was letztendlich herauskommt.“

Fahrplan für Sanierungspaket

Die Gemeindegremien wurden laut Bürgermeister Eisl bereits über die Prüfungsergebnisse vorinformiert, der Prüfungsausschuss dazu habe schon gestern getagt: Um einen Fahrplan für ein Sanierungspaket gemeinsam mit dem Land OÖ zu erstellen. Anfang nächsten Jahres gebe es eine Gemeindeklausur. Nach der gewissenhaften Prüfung durch den Landesrechnungshof rechnet Eisl ab jetzt mit keinen negativen Überraschungen mehr für St. Wolfgang.

