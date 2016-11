Mit Pkw auf Haus gestürzt - 20-Jähriger tot

Ein 20-Jähriger aus Steyrling ist in der Nacht bei einem Verkehrsunfall in Liezen (Steiermark) ums Leben gekommen. Er stürzte mit einem Pkw über eine Böschung auf ein darunter stehendes Haus - eine Dachecke bohrte sich ins Auto.

Ausgerechnet an der Ecke eines Hausdaches endete der Sturz des Kleinwagens, nachdem er bei Liezen von der Pyhrnpassstraße abgekommen war. Im Fahrzeug waren zwei junge Männer aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems, beide wurden in dem völlig zerstörten Autowrack eingeklemmt.

APA/BVF Liezen/Schlüsslmayr

Aus ungeklärter Ursache auf Gegenfahrbahn

Die beiden waren Richtung Liezen unterwegs, als sie mit ihrem Kleinwagen aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn gerieten, von der Bundesstraße abkamen und schließlich über eine steile Böschung auf ein Wohnhaus abstürzten, so die Polizei am Donnerstag. Die Dachecke des Hauses durchbohrte dabei die Windschutzscheibe und das Autodach.

Beide Insassen konnten in einer schwierigen Bergung von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden, die Verletzungen des 20-jährigen Fahrers aus Steyrling waren allerdings so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der 18-jährige Beifahrer aus Windischgarsten wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in das Landeskrankenhaus nach Rottenmann gebracht.