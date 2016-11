Bruckneruni: Offenes Haus zum Geburtstag

Ihren ersten Geburtstag im neuen Haus feiert die Bruckneruni am kommenden Wochenende mit einem „Tag der Offenen Tür“, der in ein fünftägiges internationales Festival für die Musik der Gegenwart mündet.

„Leicht über Linz“ beschreibt nicht nur die geografische Lage des neuen Gebäudes der Bruckneruniversität am Fuße des Pöstlingbergs, das am 27. November vergangenen Jahres feierlich eröffnet wurde. „Leicht über Linz“ - so betitelt die Uni jetzt ein mehrtägiges Festival, in dem die Kompositionsklassen dem Publikum zeigen wollen, wie vielschichtig Komponieren heutzutage ist.

Netzwerk für breites Spektrum

Carola Bauckholt, selbst arrivierte Komponistin aus Deutschland, wirkt seit einem Jahr an der Bruckneruni und spannte für dieses Festival ein Netzwerk zu den Universitäten Basel, Ljubljana und Wien, auf dass sich nicht nur die Studierenden untereinander austauschen können, sondern dass auch das Linzer Publikum ein möglichst breites Spektrum all dessen kennenlernt, was junge Menschen derzeit auf musikalischem Sektor kreieren.

Dass der Start des Festivals „Leicht über Linz“ mit dem Tag der offenen Tür am Samstag verbunden ist, soll dem Publikum die Scheu vor der Begegnung mit der Musik unserer Zeit nehmen.