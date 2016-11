Verstümmelter Katze geht es besser

Jene Katze, der ein Unbekannter vor einigen Wochen in Köstendorf (Bezirk Salzburg-Umgebung) fast alle Zehen abgeschnitten hat, ist auf dem Weg der Besserung, so die „Pfotenhilfe“ Lochen am See (Bezirk Braunau am Inn).

Die verwundete Katze fand sogar schon ein neues Zuhause: Die behandelnde Tierärztin hat „Lucky“ bei sich aufgenommen, wie die Tierschutzorganisation Pfotenhilfe am Mittwoch berichtete.

Pfotenhilfe

4.000 Euro für Hinweise

Als die schwer verletzte Katze Mitte November gefunden und zur Pfotenhilfe nach Lochen am See gebracht wurde, waren ihre Verstümmelungen bereits mehrere Wochen alt und stark entzündet. Mittlerweile schreitet die Heilung gut voran und Lucky habe gute Überlebenschancen, so ihre Betreuer. Mehrere Spender haben die ausgelobte Belohnung für Hinweise, die zum Täter führen, auf mittlerweile 4.000 Euro aufgestockt.

