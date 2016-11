Neue Vorwürfe gegen Linzer Spital

Am Dienstag haben sich erneut Betroffene beim ORF OÖ gemeldet, die von Fällen von möglicherweise nicht korrekter Behandlung im Spital der Barmherzigen Brüder in Linz berichteten. Spital und Politik kündigten Aufarbeitung an.

Der Fall einer zweifachen Mutter aus dem Mühlviertel, die mit Kopfweh und Lähmungserscheinungen ins Krankenhaus gekommen und mit der Diagnose Migräne wieder nach Hause geschickt worden war. Zwölf Stunden später wurde die 36-Jährige mit einer Gehirnblutung in den Neuromed Campus (vormals Wagner Jauregg Krankenhaus) eingeliefert, wo sie später verstarb.

Durchwegs neurologische Fälle

Bei den Vorwürfen, die dem ORF OÖ vorliegen, sind durchwegs Patienten mit neurologischen Beschwerden betroffen. Demnach sollen auch Kranke mit Verdachtsbefunden ihrer Hausärzte abgewiesen worden sein. Zumindest in einem Fall erfolgte eine Notoperation im Neuromed Campus. Das Krankenhaus reagiert jetzt darauf, so der medizinische Leiter Dozent Thomas Müller gegenüber dem ORF. Es werde in jedem vorgebrachten Fall eine neue Prüfung geben.

„Wir werden alle Anfragen prüfen“, so der ärztliche Leiter Thomas Müller

Dazu wurde vom Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Linz eine eigene Hotline eingerichtet:

Telefon 0732 / 7897-26517, Mo bis Fr 8.00 bis 15.00 Uhr

oder schriftlich unter Patientenanfrage

Prüfung angekündigt, Staatsanwaltschaft ermittelt

Die Entscheidung über eine externe Prüfung der Causa liege laut Landeshauptmann Josef Pühringer (ÖVP) beim Magistrat Linz, die die sanitäre Aufsicht habe. Der Vorwurf des Spargedankens müsse geprüft werden, so Pühringer im Gespräch mit ORF-Redakteur Gernot Ecker. Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) sagte Dienstagabbend, er werde umgehend eine externe Prüfung der Vorfälle in Auftrag geben.

Die Staatsanwaltschaft Linz hat inzwischen begonnen, den Fall der verstorbenen 36-jährigen Mühlviertlerin unter die Lupe zu nehmen und hat das Landeskriminalamt (LKA) eingeschaltet.

