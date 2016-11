OÖ. Künstler dominieren Wiener Ausstellung

Seit mehr als 40 Jahren gibt es das Förderprogramm des Bundeskanzleramtes, heimische Künstler in die Welt zu schicken. Ihre Reiseeindrücke wurden für die Schau „AWAY“ in Wien gesammelt – dabei dominiert OÖ.

Für „AWAY“ wurden 106 Arbeiten von Künstlern und Künstlerinnen auf vier Stockwerken - insgesamt 27.000 Quadratmetern - arrangiert. Es sind Eindrücke und Aussagen zu den verschiedensten Reisezielen in alle Ecken der Welt, welche in Bildern, Installationen oder Videos verarbeitet wurden, so die Kuratorinnen Alexandra Grausam und Genoveva Rückert.

Linz bei Künstlern bevorzugt

Die oberösterreichischen Künstler sind nicht nur überregional erfolgreich, sondern fühlen sich in ihrem Bundesland besonders wohl. Denn betrachtet man die Teilnehmer des Kunst-Förderprogramms genauer, dann erkennt man, dass Kunstschaffende im Vergleich zu Kärnten, Niederösterreich, Tirol oder der Steiermark, oftmals Linz zu ihrem Lebensmittelpunkt erklären.

Was die Attraktivität betrifft, ist Linz damit hinter Wien an zweiter Stelle. Das habe vor allem mit der Kulturpolitik der vergangenen vierzig Jahre zu tun.

„Da können die Künstler noch wohnen und arbeiten“, so Rückert

Schau in imposantem Gebäude

Die Schau ist im ehemaligen k.u.k. Post- und Telegraphenamt im siebenten Wiener Gemeindebezirk zu sehen. Und hier die Namen der Künstler mit Oberösterreichbezug: Michael Aschauer, Sabine Bitter / Helmut Weber, Gabriele Edlbauer, Gregor Graf, Katharina Gruzei, Paul Kranzler, Katharina Loidl, Andrea Lüth, Gerlinde Miesenböck, Karina Nimmerfall, Tomash und Johann Schoiswohl. In Linz unterrichteten bzw. studierten Alexander Glandien, David Moises, Andrea Maria Krenn, Lucas Norer, Kai Maier-Rothe, Antoine Turillon.

