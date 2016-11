Finanzämter nach Falschmeldung gestürmt

Eine Falschmeldung im Internet hat am Montag in Finanzämtern Chaos ausgelöst. Unbekannte hatten in türkischen Sozialen Netzwerken behauptet, dass Türken zu wenig Familienbeihilfe bekommen hätten.

Der letzte Tag für eine Neuberechnung der Familienbeihilfe sei der 28. November, so die Falschmeldung. Zehntausende besorgte Türken suchten daraufhin Finanzämter auf, viele auch mit selbst gebastelten Formularen, wie es aus dem Finanzministerium Dienstagfrüh gegenüber dem ORF Oberösterreich hieß. Mit Flugzetteln versuchten die Finanzamtsmitarbeiter, die Lage zu beruhigen.

Nicht genügend Dolmetscher zur Verfügung

So auch im Finanzamt Wels, wo schon Montagfrüh Hunderte Türkinnen und Türken aufgetaucht seien, wie Augenzeugen berichteten. Der Parkplatz sei komplett ausgelastet gewesen, im Gebäude habe Chaos geherrscht, auch weil nicht genügend Dolmetscher da gewesen seien, um die Situation zu berichtigen, so die Augenzeugen.

Richtigstellung auf Türkisch veröffentlicht

Seit Montagvormittag berichtigt das Ministerium die Falschmeldung - sowohl in Sozialen Netzwerken als auch in den Finanzämtern selbst. Das Finanzministerium hat auf seiner Website inzwischen auch eine Richtigstellung auf Türkisch veröffentlicht. Die Nachwirkungen sind aber enorm: Die Beamten müssen Tausende E-Mails beantworten.

Screenshot

