Vorentscheidung für Energie-AG-Chef gefallen

Bei der Suche nach einem neuen Chef für die Energie AG ist eine erste Vorentscheidung gefallen, hieß es am Montag. Aus sechs Bewerbern wurden durch einen Berater drei ausgewählt, die sich am Freitag in einem Hearing präsentieren.

Ursprünglich hatten sich sechs Manager - vier aus Österreich, zwei aus dem deutschsprachigen Ausland - auf die Ausschreibung für den Chefposten beim größten oberösterreichischen Energieversorger beworben. Da das Gehalt mit 240.000 Euro pro Jahr limitiert ist, hat einer der ausländischen Kandidaten seine Bewerbung wieder zurückgezogen.

„Technikvorstand unter den Kandidaten“

Nachdem die verbliebenen von einem Personalberatungsunternehmen unter die Lupe genommen worden sind, sind drei in die engere Auswahl gekommen. Darunter sollen, so Insider, der derzeitige Technikvorstand Werner Steinecker und der ehemalige Vorstandschef der Lenzing AG Peter Untersperger sein. Werner Steinecker hat sich vom Lehrling zum Vorstand hochgearbeitet und daneben noch zwei Studien jeweils mit dem Doktorgrad abgeschlossen.

Bekanntgabe noch vor Weihnachten

Peter Untersperger war jahrelang Vorstandchef der Lenzing AG, die er 2015 überraschend verlassen hat. Auch er gilt als sehr kompetenter Manager. Über den dritten Bewerber ist derzeit nichts bekannt. Alle drei werden ihre Pläne und Ziele am Freitag dieser Woche in einem Hearing vor dem Vorstandsausschuss präsentieren. Der wird seinen Vorschlag bei der Aufsichtsratssitzung am 19. Dezember präsentieren, wo dann auch die Entscheidung fallen sollte.

Da Leo Windtner mit 28. Februar des nächsten Jahres aufhören wird, soll der neue Generaldirektor am 1. März übernehmen.

