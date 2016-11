Erste Bilanz: Ein Jahr Stadtregierung Linz

Vor zwölf Monaten haben SPÖ und FPÖ in Linz ihr Arbeitsübereinkommen unterschrieben. Die Zwischenbilanz der beiden Parteien: Finanziell sei die Stadt wieder auf dem Weg der Besserung - und das sei einer der wichtigsten Punkte in diesem Jahr gewesen.

Die beiden Parteien haben erstmals Bilanz über ihre Zusammenarbeit in der Linzer Stadtregierung gezogen. Insgesamt seien 14 der 35 vereinbarten Punkte bereits abgearbeitet worden, so Bürgermeister Klaus Luger von der SPÖ der die Zusammenarbeit mit der FPÖ als konstruktiv und sachlich beschrieb.

Klaus Luger zur Bilanz

Neues Verkehrskonzept

Für die FPÖ sei unter anderem das Lösen des Verkehrsproblems in Linz einer der Hauptpunkte in den nächsten Jahren, so Stadtrat Markus Hein. Da bedarf es eines neuen Konzepts, das alte sei mittlerweile 16 Jahre.

Für beide Parteien habe auch in den kommenden Jahren ein ausgeglichenes Budget oberste Priorität. Wie sich die Verhandlungen mit der BAWAG.P.S.K. wegen des verlustreichen Swap-Geschäftes auswirken, könne derzeit noch nicht gesagt werden. Der nächste Verhandlungstermin ist am 9. Dezember.

