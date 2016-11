30-Jährige nach Sturz von Steig geholt

Eine 30-jährige Münchnerin ist am Samstag von Alpinpolizei und Bergrettung sicher von einem Steig in Hallstatt (Bezirk Gmunden) geleitet worden. Sie traute sich nach einem Sturz nicht weiter, so die Polizei. Die beiden blieben unverletzt.

Die zwei Deutschen waren gegen 8.45 Uhr von Hallstatt auf einem nicht markierten Jagdsteig über den „Hohen Wald“ Richtung Vorderen Hirlatz (1.934 Meter) aufgebrochen. Der Steig werde von ortskundigen Einheimischen nur selten begangen, denn er erfordere hohe Trittsicherheit und gute Orientierung, so die Exekutive.

Mehrere Meter im steilen Gelände abgerutscht

Auf einer Höhe von 1.350 Metern wollte die Frau umkehren, weil sie schon öfter vom Weg abgekommen waren und die Wanderung anstrengend wurde. Beim Abstieg rutschte sie im steilen Waldgelände aus und schlitterte mehrere Meter talwärts.

Daraufhin traute sie sich trotz Ermunterung ihres Partners nicht mehr weiter und sie forderten gegen Mittag Hilfe an. Von einem Alpinpolizisten am kurzen Seil gesichert und unterstützt von Bergrettern gelangte die 30-Jährige schließlich ins Tal.