Handel mit erstem Einkaufssamstag zufrieden

Der erste Einkaufssamstag hat Oberösterreichs Handel für das Weihnachtsgeschäft positiv gestimmt. Obwohl das Wetter teilweise nicht sehr einladend war, wurde zahlreich in den Geschäften gustiert und auch gekauft, so die WK OÖ.

Durchschnittlich 340 Euro wird jeder Oberösterreicher heuer für Weihnachtsgeschenke ausgeben. Und ein Teil des Geldes wurde offenbar bereits am ersten Adventsamstag in Waren umgesetzt. Das geht aus einer ersten Bilanz der KMU (Kleine und mittlere Unternehmen) Forschung Austria hervor, die den Markt für die Wirtschaftskammer beobachtet.

Zahlreiche Früheinkäufer

Denn der Handel zeigte sich zufrieden mit dem Start in das heurige Weihnachtsgeschäft. Laut oberösterreichischer Wirtschaftskammer wurden in den Städten und Adventmärkten gute Frequenzen beobachtet. Einige Branchen verzeichneten bereits in den Tagen zuvor zahlreiche Früheinkäufer. Der Handel blickt also optimistisch auf das Weihnachtsgeschäft.

Spielwaren beliebtestes Weihnachtsgeschenk

Übrigens eroberten laut der Umfrage der KMU Forschung Spielwaren den ersten Platz unter den beliebtesten Weihnachtsgeschenken zurück. Im Vorjahr sind sie noch von Gutscheinen geschlagen worden. Diese rutschten sogar auf Platz 3 zurück, denn Bücher sind heuer das zweitliebste Geschenk unter dem Christbaum. Der Gewinner des Jahres ist übrigens Schmuck, der von Platz 9 auf Platz 6 aufgestiegen ist. Sportartikel verlieren hingegen am Heiligen Abend in Oberösterreich an Bedeutung.

